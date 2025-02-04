Жители Башкирии получат государственные награды после указа Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Документ опубликован на портале правовых актов.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Валерий Олейник получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова, начальник управления главы республики по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко и его заместитель Александр Самсонов награждены медалью II степени.

Врач клиники Башкирского государственного медицинского университета Азат Баязитов и доцент Салават Исламов получили медаль «За храбрость II степени». Главе Буруновского сельсовета Гафурийского района Марату Рахматуллину присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Работники компании «Газпром нефтехим Салават» также были отмечены государственными наградами. Среди них аппаратчик газоразделения Ришат Ахмедьянов, электромонтёр Ришат Кантюков, слесарь Юрий Патрикеев, машинист технологических насосов Рафаэль Сайфутдинов, начальник управления Ирина Соломатина и инженер-механик Владимир Шкаликов. Все они получили звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Олег Вахитов