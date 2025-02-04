С начала года в Башкирии 37 раз проверили качество школьного питания

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что с 13 января Управление социального питания провело 37 выездов в детские сады и школы, из которых четыре — по обращениям родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аккредитованная лаборатория «Испытательного центра» отобрала 185 проб готовых блюд и продовольственного сырья. Андрей Назаров отметил положительную динамику: количество выявленных нарушений стабильно сокращается по сравнению с прошлым годом.

Глава правительства поручил министерству торговли и услуг Башкирии совместно с республиканским министерством образования и науки, а также администрациям муниципальных районов и городских округов до 1 марта обеспечить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. Также до 10 апреля планируется провести мероприятия по соблюдению требований нормативных правовых актов в сфере школьного питания.

Олег Вахитов