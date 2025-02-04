Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С начала года в Башкирии 37 раз проверили качество школьного питания

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что с 13 января Управление социального питания провело 37 выездов в детские сады и школы, из которых четыре — по обращениям родителей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аккредитованная лаборатория «Испытательного центра» отобрала 185 проб готовых блюд и продовольственного сырья. Андрей Назаров отметил положительную динамику: количество выявленных нарушений стабильно сокращается по сравнению с прошлым годом.

Глава правительства поручил министерству торговли и услуг Башкирии совместно с республиканским министерством образования и науки, а также администрациям муниципальных районов и городских округов до 1 марта обеспечить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. Также до 10 апреля планируется провести мероприятия по соблюдению требований нормативных правовых актов в сфере школьного питания.

Олег Вахитов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...