Жители Башкирии отсудили у «Спортмастера» стоимость подарочных сертификатов

Роспотребнадзор помог двум жителям республики восстановить их права в споре с ООО «Спортмастер», сообщила пресс-служба управления по Башкирии. В середине 2024 года они обратились к компании за возвратом денег за подарочные сертификаты, но получили отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск в суд в интересах заявителей. Суд поддержал позицию Роспотребнадзора и вынес решение в пользу истцов.

По первому делу ООО «Спортмастер» уже вернул одному из потребителей 3 тыс. руб., включая стоимость сертификата в размере 1,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда и штраф. По второму делу компания должна выплатить 10,7 тыс. руб., включая номинал сертификата в 6,5 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда и штраф.

Олег Вахитов