Жители Башкирии отсудили у «Спортмастера» стоимость подарочных сертификатов
Роспотребнадзор помог двум жителям республики восстановить их права в споре с ООО «Спортмастер», сообщила пресс-служба управления по Башкирии. В середине 2024 года они обратились к компании за возвратом денег за подарочные сертификаты, но получили отказ.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Специалисты отдела защиты прав потребителей подали иск в суд в интересах заявителей. Суд поддержал позицию Роспотребнадзора и вынес решение в пользу истцов.
По первому делу ООО «Спортмастер» уже вернул одному из потребителей 3 тыс. руб., включая стоимость сертификата в размере 1,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда и штраф. По второму делу компания должна выплатить 10,7 тыс. руб., включая номинал сертификата в 6,5 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда и штраф.