В Краснодаре 4 февраля прогнозируют дождь с мокрым снегом

В Краснодаре 4 февраля прогнозируют облачную погоду с дождем, переходящим в мокрый снег. По данным Краснодарского ЦГМС, ночью ожидаются сильные осадки, а температура опустится до 0 °C. Днем потеплеет до +4 °C. Северный ветер усилится до 12 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По всему региону также прогнозируют осадки, местами — сильный дождь со снегом, грозу и порывистый ветер до 20 м/с. В отдельных районах возможны налипание мокрого снега и гололедица.

Ночью в восточных районах температура опустится до -4 °C, а в горах — до -9 °C. На побережье Черного моря прогнозируют до -1 °C.

Нурий Бзасежев