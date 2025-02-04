Компания из Екатеринбурга отсудила у «Волгодорстроя» 3,5 млн рублей

Компания из Екатеринбурга «Михайловский известняк» отсудила у казанского «Волгодорстроя» 3,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

«Волгодорстрой» заказал у «Михайловского известняка» поставку товара, покупатель должен был перечислить аванс в размере 100% от цены контракта. В материалах дела не указан товар, который поставляла компания из Екатеринбурга. По данным Rusprofile, «Михайловский известняк» занимается оптовой торговлей топливом, рудами, строительными материалами, оборудованием, бытовыми товарами и т. д.

Истец поставил товар, однако «Волгодорстрой» частично оплатил поставку и перевел почти 553 тыс. руб. Задолженность ответчика составляет 3,29 млн руб. «Волгодорстрой» не предъявлял претензий по качеству и количеству поставленного товара.

Истец также потребовал взыскать с компании из Казани 298,5 тыс. руб. неустойки за период с 20 июля 2024 года по 30 октября 2024 года. Суд решил, что неустойку следует начислять с 13 августа 2024 года, и постановил взыскать с «Волгодорстроя» задолженность в 3,29 млн руб. и неустойку в 225,2 тыс. руб. Иск был удовлетворен частично, компания должна выплатить более 3,5 млн руб.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что вероятность отмены решения суда первой инстанции минимальна. Эксперт указывает на то, что ответчик не совершил никаких действий для защиты своих интересов и не оспорил факт поставки товаров. Анна Барабаш также отметила, что размер неустойки может увеличиться, пока требования истца не будут удовлетворены.

Диана Соловьёва