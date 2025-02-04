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На новое диагностическое отделение Актанышской больницы направили 300 млн рублей

На строительство нового приемно-диагностического отделения Актанышской центральной районной больницы направили 296,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные, земляные и свайные работы, возвести все конструкции, провести устройство внутренних систем, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, а также заняться благоустройством территории. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Дата окончания подачи заявок установлена на 11 февраля 2025 года. Работы планируется выполнить до 1 декабря 2025 года.

Пресс-служба Актанышского муниципального района сообщила, что работы на месте строительства нового приемно-диагностического отделения уже начались. Отмечается, что новое отделение значительно сократит время на получение медицинских результатов.

Влас Северин

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