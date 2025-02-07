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Двигатель Свистунова

100 лет назад изобретен ротационно-турбинный двигатель внутреннего сгорания

Известный саратовский изобретатель-самоучка Алексей Свистунов приехал в Москву. Он представил свой проект ротационно-турбинного двигателя внутреннего сгорания.

Алексей Свистунов, 1900-е

Алексей Свистунов, 1900-е

Алексей Свистунов, 1900-е

Еще в 1921 году он изобрел безводный паровой котел с винтовым парообразователем и внутренним паросборником, дающий свыше 200 килограммов пара с квадратного метра поверхности нагрева и при этом не имеющий никаких трубок, змеевиков и так далее. На поверхности полого цилиндра имеется ряд винтовых открытых каналов, заменяющих змеевики и закрывающихся кожухом, очистка их от накипи чрезвычайно легка. Этот котел тем интереснее, что в последнее время много говорилось об изобретенном лишь недавно в Германии безводном котле Беккера и о старом безводном котле русского инженера Табулевича.

Товарищ Свистунов также является автором множества других изобретений. Перечислим лишь некоторые: двухтактный двигатель внутреннего сгорания с внутренним калоризатором, прямоточной продувкой отработанных лазов и особо чувствительной регулировкой; прибор для определения прогиба стрелы мостовых кранов и степени растяжения цепей и вообще подъемников; приборы, автоматически записывающие работу слесарной пилы, молотка и зубила; аппарат для проверки на месте выработанных шеек, коленчатых валов; калибры для обмера и станок для обрезки ресиверных и паровых паровозных труб, «прибор для отсчитывания крайне малых промежутков времени с устранением вредного влияния ускорения падения тела».

Все свои изобретения т. Свистунов считает достоянием СССР и материальных выгод лично для себя не добивается. Изобретенный им манометр отличается тем, что при годичной проверке его не приходится, в отличие от других манометров, увозить в мастерские, чтобы вставить новый циферблат. В этом манометре цифры проставлены на вынимающихся металлических пластинках и могут быть переставлены на месте. Свой манометр товарищ Свистунов отдал в пользу беспризорных детей Саратова. При этом патент на данное изобретение мог приносить по пять рублей в год с каждого манометра. В 1921 году товарищ Свистунов изобретенный им штангенциркуль, которым может пользоваться даже рабочий, не знакомый с нониусом, неграмотный или с плохим зрением, преподнес в качестве первомайского подарка саратовскому пролетариату. В 1922 году товарищ Свистунов отдал в пользу голодающих присужденную ему центром премию.

Об изобретениях товарища Свистунова писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев

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