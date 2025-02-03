По улице Гоголя в Краснодаре 5 февраля временно ограничат движение

С 6:00 до 17:00 5 февраля в Краснодаре ограничат движение по ул. Гоголя на участке от Красной до Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения введут в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 100-летия со Дня рождения писателя Вараввы. Церемония состоится в филармонии им. Пономаренко.

В департаменте транспорта Краснодара также отметили, что на указанном участке будет запрещена парковка.

Анна Гречко