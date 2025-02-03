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Снимавших контент с оскорблениями петербуржцев подростков задержала полиция

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Санкт-Петербурге задержали группу подростков, подозреваемых в причастности к ведению Telegram-канала с трэш-контентом. Там публиковались ролики, в которых местных жителей провоцировали на конфликт.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что авторы видео также позволяли себе оскорбительные высказывания на национальной почве. На то, чтобы установить участников трэш-блога, у полицейских ушло меньше суток.

Сотрудники ведомства выяснили, что к созданию канала причастны двое 18-летних петербуржцев, 14-летний уроженец Дагестана, уроженцы Таджикистана и Узбекистана в возрасте 16 и 17 лет соответственно, а также еще один подросток. Они признались, что снимали и публиковали ролики, чтобы заполучить подписчиков.

«С учетом того, что большая часть компании – несовершеннолетние, после слов извинений в отделе полиции, они были переданы в следственные органы для дальнейших процессуальных действий»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили дело по фактам нападения участников этнической банды на местных жителей.

Татьяна Титаева

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