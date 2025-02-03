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В ребцентры Кубани не передавали птиц на протяжении трех дней

С 31 января по 2 февраля 2025 года в реабилитационные центры Краснодарского края не поступало новых птиц. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас в действующих центрах содержатся: 17 особей в краснодарском Сафари-парке; 99 птиц в центре реабилитации «Пеликан» в Ставропольском крае; 60 пернатых в центре реабилитации в селе Витязево.

Всего с 17 декабря 2024 года по 30 января 2025 года в реабилитационные центры Кубани поступило более 3,7 тыс. птиц. Сейчас продолжают лечить около 60 особей.

С 3 февраля в Краснодарском крае действует регламент по работе с птицами, пострадавшими от разлива нефтепродуктов. Документ определяет порядок действий от момента отлова до выпуска пернатых в естественную среду обитания.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. В результате аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев

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