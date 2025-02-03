В Нижнем Тагиле открыли первую заправку для электрокаров

Уралвагонзавод (УВЗ) открыл в Нижнем Тагиле первую зарядную станцию для электрокаров, сообщили в пресс-службе предприятия. За 20 минут электрокар может зарядиться на 80%, зарядка имеет мощность 150 кВт.

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Станцию установили на заправке на Салдинском шоссе, которую обслуживает АО «УБТ-Уралвагонзавод». Станция выпущена под брендом Elli. По программе Правительства РФ компании будет возмещено 60% от стоимости установки станции.

«Опыт работы с первой установленной самостоятельной электрозаправочной станцией дал нам много полезной информации. В ходе наладки мы проводили пробную зарядку в том числе импортных электромобилей Zeekr и Tesla с проблемным американским разъемом – все прошло успешно, результаты подтвердили правильность наших решений»,— сказал заместитель главного конструктора по гражданской продукции НПО «Электромашина» Максим Гильметдинов.

Первая подобная зарядка была установлена в Челябинске в 2023 году, там были зарядки мощностью 44 и 150 кВт. Установка самостоятельной станции — пилотный проект для предприятия, который решили реализовать в Нижнем Тагиле. Оборудование было разработано из местных компонентов, была проведена настройка его работы с учетом постоянно обновляющихся стандартов. Станция уже доступна на картах для владельцев электромобилей.

Ранее правительство Свердловской области утвердило единые рекомендации по организации парковок на муниципальном уровне и региональных дорогах. Там предусмотрены особые места для электромобилей и гибридных автомобилей.

Анна Капустина