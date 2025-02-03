В армии Белоруссии началась проверка боеготовности

В армии Белоруссии стартовала плановая проверка боевой готовности, планируется провести апробацию новых способов применения разведывательных и ударных беспилотников, сообщил глава ведомства Виктор Хренин. Сколько продлятся учения, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Начальник белорусского генштаба—первый замминистра обороны Павел Муравейко рассказал, что в ходе проверки оценят готовность механизированных воинских частей. К маневрам привлекут в том числе военнообязанных, призванных из запаса. Основные практические действия будут проводить на полигонах и незнакомых участках местности.

Министр обороны Белоруссии считает, что обстановка в мире «обязывает держать руку на пульсе и держать порох сухим». «В ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам»,— добавил господин Хренин.

В июне 2024 года российские и белорусские военные отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Их совместные учения были направлены на поддержание готовности личного состава и техники на случай применения тактического ядерного оружия.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».