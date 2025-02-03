Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В армии Белоруссии началась проверка боеготовности

В армии Белоруссии стартовала плановая проверка боевой готовности, планируется провести апробацию новых способов применения разведывательных и ударных беспилотников, сообщил глава ведомства Виктор Хренин. Сколько продлятся учения, неизвестно.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Начальник белорусского генштаба—первый замминистра обороны Павел Муравейко рассказал, что в ходе проверки оценят готовность механизированных воинских частей. К маневрам привлекут в том числе военнообязанных, призванных из запаса. Основные практические действия будут проводить на полигонах и незнакомых участках местности.

Министр обороны Белоруссии считает, что обстановка в мире «обязывает держать руку на пульсе и держать порох сухим». «В ходе выполнения войсками учебно-боевых задач предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы, как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам»,— добавил господин Хренин.

В июне 2024 года российские и белорусские военные отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Их совместные учения были направлены на поддержание готовности личного состава и техники на случай применения тактического ядерного оружия.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...