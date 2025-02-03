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Двое детей пострадали в ДТП с «Ладой» в деревне Куйвози

В пятом часу вечера 2 февраля на 42-м километре автодороги «Магистральная» в деревне Куйвози 42-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Optima, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали двое детей, находившиеся в корейской иномарке. Восьмилетняя школьница была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пятилетнюю девочку после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборочным «КамАЗом» на трассе «Нарва». Еще 13 человек были госпитализированы. После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Андрей Маркелов

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