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Глава СКР потребовал доклад о передаче земель крымчан третьим лицам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу о передаче земельных участков жителей Крыма третьим лицам. Поводом для разбирательств стало обращение крымчан в соцсетях, где они заявили, что местные власти проигнорировали ситуацию, сообщает информационный центр СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственный комитет по Крыму и Севастополю проводит проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

Процесс расследования дела контролируют в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко

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