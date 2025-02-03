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В Чебоксарском округе в пожаре в бане погиб человек

В Чебоксарском округе в результате пожара в бане погиб 38-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Чувашии.

Возгорание произошло около 1:00 в бане в одном из дворов деревни Лапракасы. Внутри здания был 38-летний гость хозяина. Мужчина не успел выйти на улицу. Пожарные ликвидировали огонь на площади 25 кв. м. В тушении спасатели задействовали три единицы пожарной техники.

Сообщается, что печь в бане не топили. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Диана Соловьёва

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