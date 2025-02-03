Правительство упростило порядок трудоустройства работников из новых регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка трудоустройства работников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из Запорожской и Херсонской областей. При отсутствии в трудовой книжке данных об увольнении с предыдущего места работы они смогут обратиться в любой территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования. После подачи заявления в сведения о трудовой деятельности внесут дату прекращения трудовых отношений с работодателем.

Как сообщает пресс-служба правительства, сведения о трудовых отношений будут храниться в информационных ресурсах Соцфонда, доступных работодателям. До этого запись об увольнении в трудовую книжку могли вносить только органы местного самоуправления или работодатель на новом месте работы. Власти уточняют, что работники из новых регионов не всегда могут посетить органы местного самоуправления, а из-за отсутствия сведений в трудовой книжке сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, особенно при переезде.

Как выяснил «Ъ», на автоматизированные рабочие места (АРМ, то есть компьютеры, мониторы и периферийные устройста) для госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях направят более 3,4 млрд руб. к 2027 году. При средней стоимости АРМ около 77 тыс. руб. средств хватит на более чем 40 тыс. автоматизированных рабочих мест.

Подробности — в материале «Ъ» «В новые регионы и мышь проскочит».