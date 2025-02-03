Авиастроительный районный суд Казани запретил коммерческие полеты на посадочной площадке Куралово в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд запретил коммерческие полеты на площадке Куралово

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В Татарстане суд запретил коммерческие полеты на площадке Куралово

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Татарская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В результате установлено, что на площадке Куралово проводились экскурсионные полеты на самолетах над Казанью и территорией Татарстана. При этом у организатора перевозок отсутствовал сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных поездок. Как сообщает транспортная прокуратура, нарушения создавали угрозу безопасности полетов, аварийных ситуаций, причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Татарский транспортный прокурор обратился в суд с иском. Суд Казани удовлетворил требования и запретил коммерческие воздушные перевозки до получения соответствующих сертификатов.

Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.

Диана Соловьёва