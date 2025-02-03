Парковку у границы России и Абхазии закрыли для реконструкции КПП

Территорию парковки у российско-абхазской границы закрыли для реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер». Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на Росгранстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ведомства, уже снесены неиспользуемые объекты старого пункта пропуска и обустроен временный строительный городок. Всю площадку переоборудуют для нужд государственных контрольных органов.

С конца 2024 года ведут работы по подготовке строительной площадки за пределами пункта пропуска. Строительно-монтажные работы начнут после одобрения проекта Главгосэкспертизой России.

Днем ранее стало известно, что на кардинальную реконструкцию КПП «Адлер» выделят более 10 млрд руб. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Нурий Бзасежев