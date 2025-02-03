Неизвестный обстрелял автобус из пневматического пистолета в Кузнечном

Днем 2 февраля в полицию поступило сообщение, что у дома 4 по улице Новостроек в поселке Кузнечное неизвестный обстрелял из пневматического пистолета автобус «ПАЗ», принадлежащий крупной строительной компании, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус «ПАЗ», который неизвестный обстрелял из пневматического пистолета

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Автобус «ПАЗ», который неизвестный обстрелял из пневматического пистолета

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Прибывшие на место правоохранители увидели, что у транспортного средства разбито заднее стекло. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двух ранее судимых похитителей квадроциклов задержали в Красном Селе. Злоумышленники причинили ущерб автомагазину на сумму 3,1 млн рублей.

Андрей Маркелов