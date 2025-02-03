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В 2025 году в школах Казани отремонтируют 12 столовых

В этом году в Казани планируется отремонтировать 12 школьных столовых. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 2025 году также планируется открытие столовых в одной новой школе и трех пристроях к образовательным учреждениям.

С 2019 года в Казани открыли 19 новых школ и отремонтировали 146 столовых для учеников. Сейчас в Казани работает 184 школьных ресторана, число посадочных мест выросло более чем на 14 тыс.

В 2024 году на ремонт столовых в школах выделили 331,2 млн руб. Департамент продовольствия и социального питания дополнительно вложил 21 млн руб. С 2019 года в модернизацию школьных столовых направили более 1,7 млрд руб.

Диана Соловьёва

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