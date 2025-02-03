В Самарской области директора организации и его заместителя подозревают в коммерческом подкупе

Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело в отношении директора филиала акционерного общества и его заместителя по п.п. «а, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

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По версии следствия, с 2022 года по 2024 год подозреваемые получали деньги от своих подчиненных «за предоставление дополнительных работ по укладке кровли, с последующим получением премий за выполненные работы». Таким образом они получили не менее 300 тыс. руб. незаконного вознаграждения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий.

Руфия Кутляева