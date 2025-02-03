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Уралец накопил свыше 1 млн рублей штрафов за 547 нарушений ПДД

Судебные приставы взыскали более 1 млн руб. с жителя Среднего Урала, в отношении которого возбуждено 547 производств за нарушения правил дорожного движения, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, не имеющий прав уралец передал родственнику Mercedes 550 GL, который принялся на ней активно ездить и совершил на ней множество правонарушений — в основном, превышение скорости. За это он был оштрафован на 650 тыс. руб., но так как штраф не был выплачен вовремя, к нему добавилось 400 тыс. руб. исполнительского сбора.

Автомобиль был зарегистрирован в Таборинском районе, но инспекторы Госавтоинспекции обнаружили его на улице Белинского в Екатеринбурге, за рулем находилось третье лицо. Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества, после чего Mercedes был эвакуирован на специализированную автостоянку. Если задолженность не будет погашена, автомобиль передадут на оценку и реализацию в территориальное управление Росимущества.

Ирина Пичурина

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