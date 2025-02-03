Спасатели эвакуировали 11 человек из деревни Середка в связи с потопом

Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек из деревни Середка Тихвинского района Ленобласти, сообщает аварийно-спасательная служба региона. Среди них один ребенок.

Дело в том, что накануне, 2 февраля, река Паша вышла из берегов и подтопила прилегающие территории. Людей доставили в безопасное место, откуда они отправились к родственникам и знакомым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с отколовшейся льдины в Финском заливе спасли сорок рыбаков. Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад.

Андрей Маркелов