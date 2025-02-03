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В Ростове в аварии пострадал 9-летний ребенок

Утром, 2 января, в районе дома № 32а по ул. Щеболдаева произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Водитель автомобиля Opel Astra при осуществлении левого поворота на ул. Калитвенская допустил столкновение с автомобилем Skoda Superb. В результате аварии 9-летний пассажир автомобиля Opel Astra с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева

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