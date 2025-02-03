Житель Суджанского района пострадал при атаке БПЛА на авто в Курской области

Накануне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль на участке дороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. В машине ехали двое мирных жителей — один из них пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавший — житель Суджанского района Курской области, 1986 года рождения. Его доставили в Курскую областную больницу. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения средней тяжести.

В конце прошедшей недели ВСУ атаковали населенные пункты в Кореневском и Суджанском районах с помощью беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова