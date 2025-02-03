Только 22% жителей Казани поддерживают идею установить самозапрет на покупки и лимиты в маркетплейсах. Об этом сообщили в исследовании портала Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22% казанцев поддерживают установку самозапрета на покупки в маркетплейсах

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ 22% казанцев поддерживают установку самозапрета на покупки в маркетплейсах

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Женщины чаще голосовали за введение данной функции. 27% граждан в возрасте от 45 лет поддерживают идею самозапрета на покупки. Среди молодого поколения только каждый шестой одобряет инициативу. Каждый третий человек, который тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тыс. руб., хотел бы иметь лимиты на покупки.

19% опрошенных рассказали, что если идею реализуют, то они воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 8% — только функцией самозапрета, 5% — только функцией ежемесячного денежного лимита, 6% — обеими функциями.

Идею с введением самозапретов и лимитов на покупки не поддерживает каждый второй респондент.

В конце января 2025 года вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета на покупки или денежного ежемесячного лимита.

Диана Соловьёва