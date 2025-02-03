Артем Жога и Алексей Шмыков посетили завод «Уральские локомотивы»

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога вместе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетили завод «Уральские локомотивы», сообщил господин Шмыков в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова Фото: telegram-канал первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова

Он рассказал о разработке Инжиниринговым центром железнодорожного транспорта (создан РЖД и группой «Синара» в 2019 году) высокоскоростных электропоездов для магистрали Москва — Санкт-Петербург, которые планируют изготовить через три года. «Ожидается, что российский проект по своим параметрам будет превосходить ряд европейских аналогов. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит снизить вес поезда, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч на специализированной железнодорожной инфраструктуре»,— сообщил замгубернатора.

Ранее 30 электровозов повышенной мощности ЗЭС6 «Синара», которые поступили на Свердловскую железную дорогу (СвЖД) в течение прошлого года, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная.

Ирина Пичурина