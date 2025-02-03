Сочи вошел в топ направлений для бронирования отелей в феврале

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в феврале. Курорт собрал 12% броней, средняя продолжительность которых составляет четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,6 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первое место получил Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 15% февральских бронирований в отелях. Туристы предпочитают оставаться на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,7 тыс. руб.

Второе место получила Москва с 14% бронирований в феврале. В столице путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Четвертое место заняла Красная Поляна. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 10 тыс. руб.

Геленджик закрывает топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в феврале. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик