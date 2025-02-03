В Копейске минивэн насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход, произошло в Копейске утром 3 февраля. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники управления Госавтоинспекции по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 44-летний водитель Volkswagen Touran ранним утром, в темное время суток, двигался по улице Культуры. Совершая обгон в разрешенном месте, он сбил пешехода, идущего по краю проезжей части навстречу. В результате ДТП 41-летний местный житель погиб. На его одежде темных тонов не было световозвращающих элементов.

Виталина Ярховска