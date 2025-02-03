17% жителей Ростовской области пересмотрят планы на летний отдых на Черном море

Почти 17% жителей Ростовской области готовы отказаться от планов на летний отдых в Краснодарском крае и в Крыму. Об этом сообщает издание «АиФ Ростов» со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Отказ связан с экологической катастрофой, произошедшей 15 декабря 2024 года. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море. В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Всего побывать на Чёрном море летом 2025 года собиралось 21% опрошенных. Среди них только 2% не намерены отказаться от планов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что контракт на утилизацию песка с мазутом с побережья Черного моря в Ростовской области не расторгнут. Контракт был заключен 19 января между министерством ГО И ЧС Краснодарского края и ростовской компанией «Южный город». Его стоимость составляла 570 млн руб. Согласно условиям контракта, предприятие должно было переработать 52 тыс. т загрязненного песка на полигоне в Семикаракорском районе.

Ева Китаева