В порту Новороссийска проведут учения с боевой стрельбой
В акватории морского порта Новороссийска 3 февраля пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы. Об этом сообщает городской МЦУ.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Тренировки запланированы в период с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Жителей Новороссийска просят сохранять спокойствие при громких звуках.