В порту Новороссийска проведут учения с боевой стрельбой

В акватории морского порта Новороссийска 3 февраля пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировки запланированы в период с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей Новороссийска просят сохранять спокойствие при громких звуках.

Нурий Бзасежев