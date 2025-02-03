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В порту Новороссийска проведут учения с боевой стрельбой

В акватории морского порта Новороссийска 3 февраля пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы. Об этом сообщает городской МЦУ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировки запланированы в период с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей Новороссийска просят сохранять спокойствие при громких звуках.

Нурий Бзасежев

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