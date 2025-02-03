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В аэропорту Ульяновска ограничивались прием и отправка самолетов

Ограничения на прием и отправку авиатранспорта вводились в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) утром в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Меры были приняты в 5:30, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданской авиации. Также аналогичные ограничения в понедельник утром вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска и Саратова. По состоянию на 8:00 (MSK) все ограничения в указанных аэровокзалах были сняты.

Утром в субботу, 1 февраля, в аэропорту Ульяновска уже ограничивались прием и отправка самолета. Позже ограничения также были сняты.

Георгий Портнов

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