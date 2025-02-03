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В Ростовской области пропал 67-летний водитель

23 января уроженец станицы Вешенская Шолоховского района 67-летний Георгий Ворошилов вышел из дома и не вернулся. Волонтеры просят автомобилистов помочь в поисках пропавшего, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим с 23 января по таким районам Ростовской области, как Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский, Кашарский, Боковский, просмотреть записи с видеорегистраторов.

«Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, просим сообщить информацию»,— говорится в сообщении.

Сейчас поисковики занимаются прочесыванием районов.

Анна Марьина

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