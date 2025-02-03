В Ростовской области пропал 67-летний водитель
23 января уроженец станицы Вешенская Шолоховского района 67-летний Георгий Ворошилов вышел из дома и не вернулся. Волонтеры просят автомобилистов помочь в поисках пропавшего, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим с 23 января по таким районам Ростовской области, как Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский, Кашарский, Боковский, просмотреть записи с видеорегистраторов.
«Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, просим сообщить информацию»,— говорится в сообщении.
Сейчас поисковики занимаются прочесыванием районов.