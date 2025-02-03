Бастрыкин поручил возбудить дело за невыдачу нового жилья матери бойца СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений прав жильцов аварийного общежития в поселке Сингапай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). В доме также проживает пожилая мать бойца специальной военной операции (СВО), сообщил информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации из соцсетей, в здании 1992 года постройки наблюдаются серьезные проблемы с кровлей здания на протяжении долгого времени. Из-за этого помещения и места общего пользования регулярно затапливаются, в них образовались сырость и плесень. Из-за антисанитарных условий там появились грызуны, а двор от снега и наледи не убирается. Общежитие признано аварийным в 2019 году, но проживающим новое жилье не предоставлено. СКР ХМАО-Югры начал проверку.

Ранее Александр Бастрыкин взял под контроль проверку нарушений прав жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), которым отказывают в досрочном расселении.

Ирина Пичурина