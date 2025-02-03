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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Международные аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 07:00 возобновили работу после ограничений. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Во время ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в Казань. Причиной временного закрытия аэропортов назвали обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В сообщении Росавиации не уточняется время введения ограничений. По данным онлайн-табло, на вылет из Казани задержаны три рейса в Москву, а также самолеты в Дубай, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Ош, Нарьян-Мар, Сургут и Челябинск. Первый самолет в Дубай должен был улететь в 01:50. Задержки составляют от 40 минут до 6 часов 10 минут. На прибытие в Казань перенесены два рейса из Москвы и самолеты из Самары, Ташкента, Челябинска, Нижнего Новгорода, Саратова, Красноярска, Барнаула, Худжанда.

Сегодня утром также временно закрыли аэропорты Астрахани, Волгограда, Саратова и Ульяновска.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ночью было уничтожено 70 беспилотников: 27 БПЛА — над Ростовской; 25 — над Волгоградской; семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два над Курской областями.

Диана Соловьёва

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