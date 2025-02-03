В Сочи потушили крупный пожар в частном доме

В селе Раздольное в Сочи вечером 2 февраля загорелся двухэтажный частный дом. Пожар удалось ликвидировать почти за три часа, сообщает пресс-служба МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Тепличной поступило диспетчеру в 18:29. Через минуту к месту направили подразделения спасателей.

Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил 300 кв. м. Локализовали пламя к 19:18, а полностью ликвидировали возгорание около 20:44.

В тушении участвовали 28 человек и 6 единиц техники от РСЧС, а также 22 сотрудника МЧС и 6 спецмашин.

Нурий Бзасежев