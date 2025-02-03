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Коммерсантъ FM
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Корветы Тихоокеанского флота вышли в поход для проведения учений

Два российских корвета и морской танкер отправились в дальний поход для участия в учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В состав отряда вошли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга», передает «РИА Новости».

В ходе предстоящих учений корабли будут совершенствовать навыки поиска и уничтожения подводных лодок, а также обеспечивать противовоздушную оборону в море.

В сообщении пресс-службы отмечается, что экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу. В заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота.

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