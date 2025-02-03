В Краснодаре 3 февраля прогнозируют ливни и похолодание до +3°C

В Краснодаре 3 февраля прогнозируют сильные дожди и понижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации синоптиков, в городе пройдут обильные осадки. Ночью температура опустится до +3°C, а днем потеплеет до +8°C. В течение суток будет пасмурно, порывы ветра достигнут 5 м/с.

На Кубани до конца суток 3 февраля, а также ночью, утром и днем 4 февраля прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоявлений. В регионе ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой, а также шквалистый ветер до 20 м/с.

Температура воздуха в Краснодарском крае ночью будет около 0…+5 градусов. Местами в юго-восточных предгорных районах ожидается похолодание — 0…-5 градусов, а днем — 6…11 градусов. На азовском побережье прогнозируют 2…7 градусов; а в горах ночью установится -2…-7 градусов.

Нурий Бзасежев