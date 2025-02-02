«РИА Новости» рассказало о запланированном визите делегации «Хамаса» в Россию

Делегация палестинского «Хамаса» во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком 3 февраля посетит Москву, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. В предыдущий раз представители палестинского движения приезжали в Россию в октябре 2024 года.

«В понедельник (делегация "Хамаса" прилетит в Москву.— "Ъ")»,— сказал источник агентства. По его словам, запланированы переговоры в МИД России.

16 января замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонный разговор с Мусой Абу Марзуком. Они обсудили в том числе освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Этот же вопрос 30 января господин Богданов поднял на встрече с послом Израиля в России Симоной Гальперин.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».