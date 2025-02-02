Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«РИА Новости» рассказало о запланированном визите делегации «Хамаса» в Россию

Делегация палестинского «Хамаса» во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком 3 февраля посетит Москву, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. В предыдущий раз представители палестинского движения приезжали в Россию в октябре 2024 года.

«В понедельник (делегация "Хамаса" прилетит в Москву.— "Ъ")»,— сказал источник агентства. По его словам, запланированы переговоры в МИД России.

16 января замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонный разговор с Мусой Абу Марзуком. Они обсудили в том числе освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Этот же вопрос 30 января господин Богданов поднял на встрече с послом Израиля в России Симоной Гальперин.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...