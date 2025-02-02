Трамп ввел чередование СМИ в пресс-центре Пентагона
Дональд Трамп ввел регулярное чередование средств массовой информации в пресс-центре Министерства обороны США. Соответствующее уведомление господин Трамп разослал СМИ вечером 31 января, сообщает Reuters.
Дональд Трамп отвечает на вопросы репортеров на брифинге
Фото: Alex Brandon / AP
Согласно новому порядку распределения мест в пресс-центре, его до 14 февраля должны покинуть журналисты The New York Times, National Public Radio, NBC News и Politico. Их сменят работники The New York Post, One America News Network, Breitbart News Network и HuffPost News. Таким образом, отныне ежегодно пресс-центр будут покидать представители одной газеты, одного телеканала, одной радиостанции и одного интернет-СМИ, чтобы освободить места для своих коллег из других СМИ.
«Чтобы внести ясность: СМИ, которые освободят помещения, предоставленные им министром обороны, останутся полноправными членами пресс-корпуса Пентагона,— заявил Джон Уллиот, исполняющий обязанности помощника министра обороны по связям с общественностью.— Единственным изменением будет отказ от их постоянного физического присутствия в здании, чтобы дать возможность новым изданиям, в свою очередь, стать резидентами пресс-центра Пентагона».
Кто и почему остался без работы из-за Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Три отмененные буквы».