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Владельцы сельских усадеб на Кубани смогут бесплатно провести коммуникации

Депутаты Заксобрания Кубани приняли во втором окончательном чтении поправки в региональный закон о сельских усадьбах. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В окончательной версии документа было уточнено понятие сельских усадеб. Кроме того, их владельцы получили возможность получить компенсации за подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Депутаты считают, что принятые поправки будут способствовать развитию в субъекте животноводства, птицеводства и растениеводства, а также увеличению численности населения на селе.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятые изменения, отметил, что реализация закона — важная социальная составляющая общей политики развития АПК в Краснодарском крае. По его словам, этот процесс позволяет привлечь в сельскую местность, в том числе, в ее отдаленные уголки, активные и работящие семьи.

«Тем самым мы можем оживить там ситуацию, создать условия для производственной и предпринимательской деятельности. Внесенные в действующий закон изменения призваны упростить и облегчить процесс обустройства людей на новом месте. Пусть у них будут условия не только для работы, но и для комфортной по современным меркам жизни»,— подчеркнул председатель ЗСК.

Леонид Ломакин

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