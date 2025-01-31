Минкурортов Кубани: проект насыпного острова в Сочи не представлен

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило об отсутствии официальной информации о проекте строительства насыпного острова в акватории Сочи. По словам представителей ведомства, никаких сведений пока не поступало, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Днем 30 января управляющий директор «Корпорации Остров первый» Булат Шакиров анонсировал создание первого в России насыпного острова у побережья Сочи. Начать возводить объект планируют в 2026 году. В презентации также сообщалось о поддержке проекта администрациями Краснодарского края и Сочи.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук и член градостроительного совета при главе Сочи Николай Гришин подтвердил техническую возможность реализации проекта. Эксперт отметил, что остров планируют разместить в микрорайоне Мацеста.

Председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца заявила о негативной реакции местных жителей на инициативу. По ее мнению, в результате реализации проекта пострадают соцобъекты и экология.

В 2023 году ГК «Альянс Марин Групп» уже представляла проект насыпного полуострова «Южный риф» площадью 100 га. в Адлерском районе Сочи, однако дальнейшего развития инициатива не получила.

Нурий Бзасежев