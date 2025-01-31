На Кубани сформировали новый созыв Совета молодых депутатов

В Краснодарском крае сформировали новый созыв Совета молодых депутатов. В него вошли 994 человека, сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Краевой совет был сформирован по итогам формирования аналогичных районных структур. Всего отчетно-выборные конференции, на которых выбирали молодых депутатов, прошли в 34 муниципалитетах Кубани.

Наиболее многочисленными оказались представительства СМД в Тихорецком (46 человек), Кавказском (42), Гулькевичском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах. При этом в Туапсинском и Ленинградском районах оказалось всего по одному депутату, а в Горячем Ключе их не оказалось вовсе.

Что касается отраслевой принадлежности молодых депутатов, то мандаты в нем получили представители социальной сферы, сельского хозяйства, транспорта, строительства, индивидуальные предприниматели. На ближайшем заседании СМД планируется утвердить президиум и бюро президиума.

Рассмотрев постановление о формировании нового созыва СМД, депутаты Заксобрания Кубани рекомендовали Совету продолжить работу по подготовке кадрового резерва для органов власти. Также парламентарии напомнили, что постоянным комитетам ЗСК предстоит оказывать Совету организационную, правовую и методическую помощь. Органы местного самоуправления в свою очередь будут чаще привлекать членов Совета к участию в мероприятиях, проводимых ЗСК и муниципалитетами.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что в этом году Совету молодых депутатов исполняется 20 лет — за это время было сформировано четыре созыва СМД. Для многих работа в Совете стала своего рода «кузницей кадров», отметил он.

«Сегодня Совет — это почти тысяча молодых, энергичных и инициативных людей во всех муниципалитетах Кубани. В нем они получают ценный опыт управленческой и депутатской работы, который впоследствии успешно используют как в органах представительной власти, так и в иных сферах деятельности. Каждый из них стремится сделать наш край еще лучше и оправдать высокое доверие избирателей»,— добавил господин Бурлачко.

Леонид Ломакин