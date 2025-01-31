Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве знакомого
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 63-летнего жителя Красноармейского района. Его подозревают в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, убийство произошло вечером 29 января на производственной базе в ст. Староджерелиевской. Между подозреваемым и его знакомым возник конфликт на фоне распития спиртных напитков. Во время ссоры фигурант ударил собеседника ножом в бедро, после чего тот скончался на месте.
Полицию и скорую помощь вызвала сотрудница базы, ставшая свидетельницей происшествия. Прибывшие следователи задержали подозреваемого, который признал вину и дал показания об обстоятельствах преступления.
Правоохранители планируют ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается сбор доказательств.