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Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве знакомого

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 63-летнего жителя Красноармейского района. Его подозревают в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, убийство произошло вечером 29 января на производственной базе в ст. Староджерелиевской. Между подозреваемым и его знакомым возник конфликт на фоне распития спиртных напитков. Во время ссоры фигурант ударил собеседника ножом в бедро, после чего тот скончался на месте.

Полицию и скорую помощь вызвала сотрудница базы, ставшая свидетельницей происшествия. Прибывшие следователи задержали подозреваемого, который признал вину и дал показания об обстоятельствах преступления.

Правоохранители планируют ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается сбор доказательств.

Анна Гречко

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