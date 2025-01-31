Министр транспорта Дона прокомментировала блокировки в своем Telegram-канале

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова заявила о блокировке четырех аккаунтов в своих соцсетях. Они рассылали спам и занимались провокациями, сообщила Алена Беликова в своем Telegram-канале.

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«Некоторые пользователи создают множество аккаунтов, с которых размещают однотипные комментарии. <...> Деятельность таких аккаунтов мешает работе системы и ущемляет права реальных граждан, которые ожидают ответов на действительно важные для них вопросы»,— написала чиновница.

Алена Беликова отметила, что для взаимодействия с гражданами в соцсетях существует специальная система, в которой задействованы несколько десятков человек.

В случае блокировки аккаунта «по ошибке» человек может подать обращение через платформу обратной связи на сайте Министерства транспорта, воспользовавшись кнопкой «Сообщить о проблеме».

Ева Китаева