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Коммерсантъ FM
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В Татарстане организация погасила налоговую задолженность на 847 млн руб.

В Татарстане директор фирмы ООО «СтройТрансКом» полностью погасил долги по налогам, которые составили более 847 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в период 2018–2020 годов руководитель организации вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 39 контрагентами, уклоняясь от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

В ходе работы сотрудников правоохранительных органов были собраны неопровержимые доказательства вины руководителя фирмы. Руководителем была полностью погашена налоговая задолженность, составлявшая более 847 млн руб.

После возмещения ущерба и рассмотрения ходатайства, поданного подозреваемым, следователем было решено прекратить уголовное дело в отношении руководителя.

В 2024 году при участии следкома Татарстана возмещено более 2 млрд руб. неуплаченных налогов.

В середине 2024 года в вопросы сбора налогов вмешались силовики. Главный прокурор Татарстана Альберт Суяргулов потребовал списки неплательщиков.

В октябре 2024 года на встрече с представителями СМИ господин Суяргулов заявил, что прокуратура инициировала проверки, после которых удалось возместить неуплаченные налоги.

Артём Дергунов

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