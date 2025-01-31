Севастопольца спасли после падения в море

Житель Севастополя упал в море и получил переохлаждение. О его спасении рассказали в пресс-службе МЧС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Севастополя Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

Происшествие случилось в районе набережной Корнилова 31 января около 08:30. Об упавшем в море человеке, который начал тонуть, спасателям сообщили работники паромной переправы.

К месту прибыли сотрудники аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и спасательной службы города. Пострадавшего 1980 года рождения подняли из воды с переохлаждением и передали медикам для госпитализации.

Татьяна Ручкина