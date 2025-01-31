На Кубани задержали девушку, подозреваемую в попытке сбыта 1,3 кг прегабалина

В Новороссийске задержали 23-летнюю девушку, которая заказала онлайн партию прегабалина, являющегося сильнодействующим препаратом, для сбыта через тайниковые закладки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Девушка получила запрещенный груз на почте. В двух контейнерах находилось около 2 тыс. капсул с прегабалином. Вес партии составил 1,3 кг.

Полицейские изъяли запрещенный груз, а подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 234 УК РФ. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина