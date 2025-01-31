Глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко ушел в отставку

31 января на внеочередном собрании депутатов Красносулинского района глава местной администрации Николай Альшенко заявил об уходе с должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Красносулинского района Фото: пресс-служба администрации Красносулинского района

«По-прежнему продолжаю переживать всей душой за родной район, где родился и вырос. Поэтому буду и дальше обращать внимание на проблемы муниципалитета, но уже в другом статусе»,— подчеркнул господин Альшенко.

Чиновник пожелал развития Красносулинскому району.

По данным сайта партии «Единая Россия», Николай Альшенко по образованию является агрономом. Работал в колхозе им. Октябрьской революции,затем в колхозе «Дружба». С 2010 года являлся главой Красносулинского района. Имеет медаль «За доблестный труд на благо Донского края», также удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Ева Китаева