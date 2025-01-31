Двое жителей Оренбурга предстанут перед судом из-за реализации семечек под видом именитого бренда

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении двух жителей по ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее правообладателю крупный ущерб). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 года по 2024 год обвиняемые «незаконно использовали товарные знаки одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний России». Под видом именитого бренда они реализовывали семена подсолнечника на территории Оренбуржья. Покупатели не знали об истинном происхождении товара. Правообладателю был причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн руб.

В региональной прокуратуре отмечают, что обвиняемые свою вину не признали. Однако она подтверждается совокупностью доказательств, добытых в рамках установления обстоятельств преступления.

Руфия Кутляева